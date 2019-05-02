اعتقالات وقمع.. إيران "تكرّم" المعلم على طريقتها

تظاهر عشرات الآلاف من المعلمين في 14 محافظة إيرانية، الخميس، بينما اعتقلت السلطات عدداً منهم بتهمة تنظيم التجمعات.

وذكرت وكالة "هرانا" الحقوقية أن السلطات الأمنية اعتقلت محمد تقي فلاحي وراسول بداغي، وهما عضوا المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، ونقلتهما إلى مكان مجهول أثناء المظاهرة.

وكان المجلس قد دعا في وقت سابق المعلمين والمدرسين العاملين والمتقاعدين إلى التظاهر بمناسبة "يوم المعلم" الخميس، أمام إدارات التعليم في مختلف المدن والمحافظات من أجل متابعة مطالب النقابات.

كما نشرت حسابات إيرانية عبر "تويتر" مقاطع تظهر هجوم الأمن على تجمع للمعلمين في طهران واعتقالهم بعنف عدداً من المتظاهرين.

من بين مطالب المعلمين المحتجين زيادة الرواتب ودفع المستحقات المؤجلة وتحسين ظروف المتقاعدين، وتعيين العقود المؤقتة للملاك الدائم.

كما طالبوا بإطلاق سراح الناشطين النقابيين المعتقلين منذ أشهر بسبب تنظيمهم للاحتجاجات حيث تعتقل السلطات الإيرانية منذ نوفمبر الماضي، ما لا يقل عن 12 معلماً من ناشطي النقابات بسبب تنظيمهم احتجاجات نقابية.