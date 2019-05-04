لاريجاني: سنواصل التخصيب رغم العقوبات الأميركية

أعلن علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، أن طهران ستواصل تخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي وذلك ردا على العقوبات الأميركية الجديدة على صادرات اليورانيوم الإيراني المخصّب التي يجيزها الاتفاق النووي بشكل محدود.

ووفقا لوكالة "ايسنا"، أكد لاريجاني في كلمة، السبت، أن إيران ستكون قادرة على إنتاج الماء الثقيل من أجل التخصيب، موضحا أن بلاده "لم ترتكب أي مخالفات وفقا للاتفاق النووي".

وأضاف: "سنقوم بالتخصيب سواء سمحوا به أم لا".

وقال رئيس البرلمان الإيراني إن جزءا من الضغط الاقتصادي على إيران يتمثل في حظر صادرات التصدير خاصة النفط، وهو ما أثر سلبا على إرادة المجتمع الدولي صوب إيران بسبب النفوذ الأميركي في مختلف القطاعات الاقتصادية العالمية.

يذكر أن واشنطن، وبعد يومين من تطبيق الحظر على صادرات النفط الإيراني، الخميس، فرضت، السبت، قيودًا جديدة على برنامج تخصيب اليورانيوم وإنتاج الماء الثقيل في إيران.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، أنه سيتم حظر تبادل للكعكة الصفراء باليورانيوم الإيراني المخصب.

وفي إطار الاتفاق النووي لعام 2015، سُمح لإيران بالاحتفاظ بـ300 كلغ من اليورانيوم المخصب بنقاء 3.67%، واستبدال الكعكة الصفراء بالفائض لتشغيل مفاعل بوشهر للطاقة الكهربائية.

وبدوره، أعلن لاريجاني أن "تصريحات المرشد علي خامنئي حول الوضع الحالي في البلاد، تفرض على الجميع التماسك والإجماع الداخلي".

وكان خامنئي قد دعا في كلمة له مطلع الشهر الجاري إلى "الاستعداد للحرب"، موضحا أن "العدو يحضر للحرب ويجب على الشعب الإيراني أيضًا أن يستعد للحرب، رغم أنها مستبعدة حاليا".