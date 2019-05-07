إيران تهاجم بولتون.. "إرسال حاملة طائرات حرب نفسية"

وصف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إعلان الولايات المتحدة إرسال حاملة طائرات وقاذفات للشرق الأوسط لتوجيه رسالة إلى طهران بأنه "حرب نفسية"، بحسب ما أفادت وكالة تسنيم للأنباء الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن كيوان خسروي، المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي قوله: "تصريح بولتون استخدام أخرق لحرب نفسية مستهلكة".

وكان جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي قد قال يوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستنشر مجموعة حاملة الطائرات الهجومية أبراهام لنكولن وقوة قاذفات إلى الشرق الأوسط لتوجيه رسالة إلى إيران.

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بدوره، اعتبر وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان أن نشر حاملة طائرات أميركية في منطقة الشرق الأوسط هو "رد على مؤشرات حول وجود تهديد جدي من قبل قوات النظام الإيراني".

وكتب الوزير الأميركي في تغريدة على تويتر، مساء الاثنين: "ندعو النظام الإيراني إلى التوقف عن أي استفزاز. نحمل النظام الإيراني مسؤولية أي هجوم على القوات الأميركية أو على مصالحنا".

وكان البيت الأبيض أعلن مساء الأحد نشر حاملة الطائرات، معتبراً أنها "رسالة واضحة لا لبس فيها" إلى طهران بسبب وجود "تحذيرات مقلقة" لم يكشف عنها.