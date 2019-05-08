أميركا تحث حلفاءها على محاصرة إيران اقتصادياً

قال وزير الطاقة الأميركي ريك بيري، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة حثت جميع حلفائها وشركائها على عدم التعامل مع إيران ومحاصرتها حتى تغير سلوكها.

وأكد بيري في مقابلة مع محطة "سي بي إس" الأميركية أن وزارة الطاقة الأميركية تتماشى مع سياسات وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون، حول ممارسة أقصى الضغوط على إيران.

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وقال بيري: "نخبر جميع حلفائنا أنه عندما لا تتصرف إيران بشكل مناسب للمشاركة في المجتمع الدولي، فلا يجب أن يتم التعامل معها".

كما أضاف وزير الطاقة الأميركي أن أميركا أصبحت أكبر منتج للطاقة في العالم.

وتأتي هذه التصريحات وسط تزايد التوتر في المنطقة عقب إرسال واشنطن حاملة طائرات وقاذفات قنابل وصواريخ للرد على التهديدات الإيرانية في الخليج العربي.