ماكرون لـ"العربية": على إيران الالتزام بالاتفاق النووي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريح لموفد "العربية" إلى رومانيا، الخميس أن على إيران مواصلة الالتزام بالاتفاق النووي. وأضاف أن الاتفاق النووي تشوبه ثغرات ويجب استكماله.

وتابع قائلاً قبل انطلاق أعمال القمة الأوروبية في سيبيو برومانيا:" يجب حل مسألة برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية. كما طالب إيران بضرورة تجنب التصعيد.

وأكد الرئيس الفرنسي بأن كلا من السعودية ودولة الامارات حليفتان لبلاده في المنطقة، مشدداً التزام فرنسا دعم البلدين في الحرب ضد الإرهاب.

من جهتها، أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن قلقها من موقف إيران إزاء الاتفاق النووي.

موضوع يهمك رفضت الدول الأوروبية المعنية بالملف النووي الإيراني، أي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي، الخميس، المهلة... الأوروبي يرفض مهل إيران.. "نراقب التزامكم بالنووي" إيران

واعتبرت موغريني الاتفاق النووي مصلحة أمنية لأوروبا والمنطقة.



عقوبات جديدة

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن الأربعاء، عن عقوبات ضد "صناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس الإيرانية" لتعزيز الضغط على النظام، وهدد باتخاذ إجراءات جديدة إذا لم "تغير (طهران) جذريا سلوكها".

وبعد أن انسحب من الاتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015، جدد ترمب في بيان التأكيد أنه يأمل في أن يلتقي "يوما ما مع القادة الإيرانيين للتفاوض على اتفاق" جديد.

وتوعد ترمب إيران بمزيد من الإجراءات إذا لم تغير سلوكها بشكل جذري. وقال "نسعى لحرمان إيران من عائدات صادرات المعادن لتمويل برنامجها النووي".

وأضاف أنه ستفرض عقوبات على مؤسسات مالية أجنبية لها تعاملات مع قطاع المعادن الإيراني.

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي إن العقوبات الجديدة تمثل رسالة تحذير لباقي الدول من مغبة السماح بوصول صادرات المعادن الإيرانية إلى موانئها.