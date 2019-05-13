الباسيج وأنصار النظام يقمعون تجمعا لطلاب جامعة طهران

هاجمت قوات الباسيج وجماعات ضغط متشددة مؤيدة للنظام، تجمعاً احتجاجياً لطلاب جامعة طهران يوم الاثنين، ضد قوانين جديدة ضمن مشروع "العفة" الذي يلزم الطلبة بالحجاب الكامل وعدم الاختلاط.
#فوری— Man YekDaneshjoo (@Manyekdaneshju) May 13, 2019
حمله بسیجی ها به سالن آمفی تئاتر دانشکده هنرهای زیبا و ضرب وشتم دانشجویان#دانشگاه_تهران#تجمع_اعتراضی
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸ pic.twitter.com/GSs7GdLbQQ
امروز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه، #دانشجویان #دانشگاه_تهران در اعتراض به محدودیتهای جدید #حجاب در دانشگاه، تجمعی اعتراضی برپا کردهاند.— شهروندیار (@shahrvandyar) ١٣ مايو ٢٠١٩
این اقدام دانشگاه تعرض آشکار به حریم خصوصی دانشجویان، نقض مستقیم حقوق انسانی و ستم عریان علیه #زنان محصل است.#حجاب_اجباری pic.twitter.com/Oooz895YGI
وبدأ التجمع الاحتجاجي من شوارع الحرم الجامعي بالقرب من كلية الفنون الجميلة واستمر في القاعة الرئيسية للجامعة، حيث حاول نائب رئيس الجامعة تهدئة المتظاهرين والمجموعات التي هاجمت المحتجين.
وأظهرت مقاطع نشرها الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي حشداً كبيراً من الطلاب وهم يتجمعون في ساحة جامعة طهران ويهتفون "حرية الملبس حقنا الطبيعي".
وأشارت الأنباء إلى وجود عدد كبير من مسلحي الباسيج والحرس الثوري في ملابس مدنية في جامعة طهران لمواجهة التجمعات الطلابية.
وأظهر أحد المقاطع هجوم الباسيج وحرس الجامعة على طلبة كلية الفنون بجامعة طهران في إحدى القاعات وانهالوا عليهم بالضرب في محاولة لتفريقهم.
وأفادت تقارير أن السلطات جلبت حشدا كبيرا من طلاب المدارس الدينية وميليشيات الباسيج وأدخلوهم إلى الحرم الجامعي، لمواجهة الطلاب بمظاهرة مضادة.
وأظهرت بعض المقاطع عددا من النساء والطالبات المنتميات لمجاميع الباسيج يتظاهرن ضد الطلبة، وهن يصرخن "الله أكبر" في محاولة لفض التجمع الطلابي.