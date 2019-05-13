الباسيج وأنصار النظام يقمعون تجمعا لطلاب جامعة طهران

هاجمت قوات الباسيج وجماعات ضغط متشددة مؤيدة للنظام، تجمعاً احتجاجياً لطلاب جامعة طهران يوم الاثنين، ضد قوانين جديدة ضمن مشروع "العفة" الذي يلزم الطلبة بالحجاب الكامل وعدم الاختلاط.

وبدأ التجمع الاحتجاجي من شوارع الحرم الجامعي بالقرب من كلية الفنون الجميلة واستمر في القاعة الرئيسية للجامعة، حيث حاول نائب رئيس الجامعة تهدئة المتظاهرين والمجموعات التي هاجمت المحتجين.

وأظهرت مقاطع نشرها الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي حشداً كبيراً من الطلاب وهم يتجمعون في ساحة جامعة طهران ويهتفون "حرية الملبس حقنا الطبيعي".

وأشارت الأنباء إلى وجود عدد كبير من مسلحي الباسيج والحرس الثوري في ملابس مدنية في جامعة طهران لمواجهة التجمعات الطلابية.

وأظهر أحد المقاطع هجوم الباسيج وحرس الجامعة على طلبة كلية الفنون بجامعة طهران في إحدى القاعات وانهالوا عليهم بالضرب في محاولة لتفريقهم.

وأفادت تقارير أن السلطات جلبت حشدا كبيرا من طلاب المدارس الدينية وميليشيات الباسيج وأدخلوهم إلى الحرم الجامعي، لمواجهة الطلاب بمظاهرة مضادة.

وأظهرت بعض المقاطع عددا من النساء والطالبات المنتميات لمجاميع الباسيج يتظاهرن ضد الطلبة، وهن يصرخن "الله أكبر" في محاولة لفض التجمع الطلابي.