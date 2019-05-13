إيران تسجن مواطناً 10 سنوات "تجسس لصالح بريطانيا"

قالت إيران، الاثنين، إنها حكمت بالسجن 10 سنوات على مواطن إيراني بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم السلطة القضائية، قوله "صدر حكم على إيراني كان مسؤولا بالمجلس البريطاني ويتعاون مع جهاز المخابرات البريطاني... بالسجن عشر سنوات بعد اعترافات واضحة".

ويعد المجلس البريطاني الهيئة الثقافية البريطانية في الخارج.

وكان وزير الاستخبارات الإيراني، محمود علوي، قد أعلن منذ فترة أن وزارته رصدت شبكة مؤلفة من 290 جاسوساً يعملون لصالح المخابرات المركزية الأميركية وآخرين يعملون لجهاز الاستخبارات البريطاني.

وأكد علوي خلال كلمة ألقاها في طهران، أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية نجحت خلال العام الماضي في الكشف عن العشرات من الجواسيس، في مواقع حساسة في الدولة.

وأشار وزير الاستخبارات الإيراني إلى تقرير حول عملاء لصالح الاستخبارات الأميركية نشره موقع "ياهو نيوز" قبل حوالي 6 أشهر، والذي ذكر أن معلومات حوالي 30 من هؤلاء العملاء تم رصدها من قبل أجهزة استخبارات إيران من خلال اختراق مراسلاتهم بخدمة غوغل للرسائل.

وادعى علوي أن تحديد هؤلاء الجواسيس أدى إلى "تعطل اتصال وكالة المخابرات المركزية مع مصادرها، إلى درجة أنهم شكلوا لجنة الهزيمة في أميركا"، حسب تعبيره.

ولم يقدم علوي أي تفاصيل حول ما وصفها بـ "المعركة الاستخباراتية الملحمية مع وكالة المخابرات المركزية"، لكنه قال إنه في المستقبل سيتم نشر المزيد من المعلومات من خلال التلفزيون الحكومي ووسائل الإعلام الأخرى.