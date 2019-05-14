إيران تهدد: سنخرج من "النووي" إذا أحيل لمجلس الأمن

قال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، إنه إذا قام الاتحاد الأوروبي برفع الاتفاق النووي إلى مجلس الأمن الدولي، فإن إيران ستخرج منه.

وأكد كمالوندي في تصريحات لقناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة بالإنجليزية، أن إحالة الاتفاق النووي إلى مجلس الأمن تعني القضاء عليه، ولذا كل رد فعل سيكون متوقعاً من طهران، بما في ذلك الخروج من الاتفاق النووي.

وحول قرار إيران بتقليص التزاماتها، قال كمالوندي، إن "إيران ستعلق هذه الالتزامات لفترة 60 يوماً، وهي فرصة للدول الأوروبية لتعود إلى التزاماتها وتساهم في رفع العقوبات".

وردا على رفض الاتحاد الأوروبي مهلة الـ60 يوماً، قال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية إن "أوروبا اكتفت فقط بالوعود ولم تفعل الآلية المالية "الاينستكس" أو رفع العقوبات".

هذا بينما رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، التقرير الذي أوردته وكالة "رويترز" بأن إيران ربطت بين البقاء في الاتفاق النووي وبيع النفط بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا.

وقال موسوي الثلاثاء إن "مطالب إيران المشروعة قد وردت بوضوح وصراحة في الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية (في 8 أيار /مايو) إلى رؤساء الدول المتبقية في الاتفاق النووي".

إنذارات نهائية

وتقول دول أوروبية إنها تريد الحفاظ على الصفقة النووية مع إيران لكنها رفضت "الإنذارات النهائية" من طهران.

يذكر أن كلاً من وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، ووزير الخارجية الألماني هيكو ماس ونظيره الفرنسي جان إيف لو دريان عقدوا محادثات مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بروكسل، أمس الاثنين، حول تزايد تهديدات إيران.

وألغى بومبيو رحلة مقررة إلى موسكو لإطلاع الحلفاء الأوروبيين على آخر خطوات واشنطن، للرد على تهديدات إيران المتزايدة في المنطقة.