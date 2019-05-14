خامنئي: لن تكون هناك حرب مع أميركا

قال المرشد الإيرامي، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، إنه لن تكون هناك حرب مع الولايات المتحدة على الرغم من التوترات المتزايدة بين البلدين العدوين اللدودين، بسبب قدرات إيران النووية وبرنامجها الصاروخي.

وأكد خامنئي أيضا في تصريحات لمسؤولين كبار بثها التلفزيون الرسمي أن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق نووي.

وقال: "لن تكون هناك أي حرب.. الشعب الإيراني اختار طريق المقاومة".

وأمس الاثنين، ذكرت القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية، أن قاذفات القنابل B-52 نفذت مهمتها الأولى بطلعات جوية فوق الخليج العربي، دون الكشف عن التفاصيل.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) أن القاذفات انطلقت من قاعدة العديد الجوية في قطر، حيث تواصل واشنطن تجميع قواتها في الخليج للرد على أي هجوم إيراني على مصالح أميركا وحلفائها، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

ووفقا لموقع "ذي هيل" الذي يغطي أخبار الكونغرس الأميركي، فإن قاذفات القنابل من طراز "بى -52 إتش"، التي نشرت في الشرق الأوسط لردع إيران قامت بمهمتها الأولى، الأحد.