سفن الفجيرة.. إعلام الحرس يشيد والبرلمان يتهم إسرائيل

في حين وصف عدد من الصحافيين العاملين بوكالات وصحف تابعة للحرس الثوري مثل "تسنيم" و"فارس" و"خراسان" وغيرها مخربي السفن التجارية الأربع التي استهدفت بأعمال تخريبية، الأحد، في خليج عمان قرب إمارة الفجيرة بـ "أبناء المقاومة"، اتهم برلماني إيراني إسرائيل بالوقوف وراء الأحداث.

وبينما رجح مسؤولون أميركيون وقوف إيران وراء العمليات التخريبية التي استهدفت 4 ناقلات للنفط، نقلت وكالة "فارس" عن المتحدث باسم هيئة الرئاسة في البرلمان الإيراني بهروز نعمتي، قوله خلال جلسة البرلمان المغلقة، الثلاثاء، إن النواب توصلوا إلى نتيجة مفادها أنه من المرجح أن تكون إسرائيل هي من تقف وراء الاعتداء على ناقلات النفط والسفن التجارية قبالة شواطئ الإمارات.

هذا بينما نقلت وكالة "إيسنا" عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قوله في تصريحات عقب لقائه نظيره الهندي في نيودلهي، الثلاثاء، أن "بلاده تشعر بالقلق إزاء الأعمال التخريبية المثيرة للشك في مياه الخليج".

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وأكد ظريف أن "هناك من يسعى إلى إثارة التوتر في المنطقة، عبر تنفيذ أعمال تخريبية"، مشيرا إلى أن "طهران كانت تتوقع حدوث أعمال تخريبية لتأجيج الأوضاع"، على حد تعبيره.

الإعلام الرسمي يشيد

وتأتي هذه التصريحات للتخفيف عن حدة التوتر على الرغم من إشادة وسائل إعلام إيران الرسمية خلال الأيام الماضية، بحادثة استهداف السفن في مياه الإمارات الإقليمية ونسبتها لـ"أبناء المقاومة"، وهو مصطلح تطلقه إيران على وكلائها وميليشياتها في دول المنطقة.

وهددت إيران خلال الأيام الماضية بالرد على القوات الأميركية في الخليج العربي، بينما نفذت قاذفات القنابل B-52 مهمتها الأولى بطلعات جوية فوق الخليج العربي، مساء الأحد، بحسب ما أعلنت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM).