توقيف نحو 10 مضربين عن العمل في إيران

ذكرت وكالة إيلنا الإيرانية للأنباء أن عشرة على الأقل من عمال مصنع للسكر قد اعتقلوا منذ التاسع من أيار/مايو في جنوب غربي إيران لأنهم احتجوا على إدارة المصنع.

وأضافت وكالة إيلنا أن عددا غير محدد من عمال مصنع هافت تابيه للسكر في مدينة سوسه بمحافظة خوزستان التي تبعد أكثر من 500 كلم جنوب طهران، قاموا بالإضراب في 9 أيار/مايو. ولم تقدم مزيداً من الإيضاحات حول أسباب هذا التوقف عن العمل.

ومنذ ذلك الحين، أوقف أكثر من 14 من عمال المصنع، كما أضافت الوكالة القريبة من الإصلاحيين، نقلاً عن "بعض العمال".

وأخلي سبيل أربعة بكفالة، كما قال المصدر نفسه، فتقلص عدد المضربين الموقوفين إلى عشرة.

وكان عمال مصنع السكر هافت تابيه نفذوا إضرابا طويلا أواخر 2018 للمطالبة بدفع متأخرات أجور والاحتجاج على أنشطة إجرامية مزعومة لأصحاب المصنع الجدد.

ويُسجن منذ كانون الثاني/يناير، أحد قادة الإضراب إسماعيل بخشي، والناشطة التي دعمت المضربين سبيده غوليان.

وذكر التلفزيون الرسمي أن كلاً منهما اعترف بإقامة صلات مع نشطاء مقيمين في أوروبا و"هدفهم الإطاحة بالدولة".

وتأتي أخبار الاعتقالات في سوسة بعد عدد غير محدد من الاعتقالات على هامش تظاهرة جرت في الأول من أيار/مايو في طهران بمناسبة عيد العمال، وهو يوم عمل عادي في إيران.

وفي بيان صدر الثلاثاء في بيروت، قالت منظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" إن "ما لا يقل عن ثمانية نشطاء أو صحافيين" اعتقلوا في هذه المناسبة ما زالوا محتجزين، وتدعو السلطات إلى إطلاق سراحهم "فورا ومن دون شروط".