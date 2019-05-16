آبي لظريف: قلقون إزاء التوتر المتزايد في الشرق الأوسط

أبلغ رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الخميس، أن بلاده تود الحفاظ على علاقاتها الودية مع إيران وتطويرها.

وفي بداية اجتماعهما في العاصمة طوكيو، عبر آبي لظريف عن قلقه إزاء التوتر المتزايد في الشرق الأوسط.

من جهته، قال ظريف، خلال اجتماعه بنظيره الياباني، تارو كونو، إن بلاده ملتزمة بواجباتها بمقتضى الاتفاق النووي رغم انسحاب الولايات المتحدة، واصفاً إعادة فرض العقوبات الأميركية بأنه أمر "غير مقبول".

ولفت إلى أن إيران تمارس "أقصى درجات ضبط النفس على الرغم من حقيقة انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في مايو الماضي".

بدوره، أشار كونو إلى أنه من الضروري الحفاظ على الاتفاق النووي، كما حث إيران على الاستمرار في الالتزام به، مردداً صدى ما تقوله دول أخرى.

وانسحب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ببلاده من الاتفاق العام الماضي وكثف العقوبات على إيران بهدف خنق اقتصادها عبر وقف صادراتها من النفط الخام.

وكانت اليابان مشتريا رئيسيا لنفط طهران لعقود قبل فرض العقوبات.