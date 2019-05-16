ظريف يستبعد "أي إمكانية" لمحاورة واشنطن

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، إنه "ليس هناك أي إمكانية" لإجراء حوار مع الولايات المتحدة لخفض التوتر المتصاعد بين الطرفين، وفق ما نقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن ظريف قوله لصحافيين في طوكيو حيث يلتقي مسؤولين يابانيين "لا، ليس هناك أي إمكانية لمفاوضات".

موضوع يهمك ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن صوراً لصواريخ كان يتم تجميعها على قوارب إيرانية في الخليج العربي هي ما دفع واشنطن لإرسال... سر تحريك أميركا لقوة الردع.. صور وتحركات إيرانية مريبة أميركا

وأوضحت الوكالة أن تصريحاته جاءت رداً على سؤال بشأن ما إذا كان منفتحاً أمام إجراء محادثات ثنائية مع واشنطن بهدف خفض التصعيد.

ولم تنقل الوكالة على الفور أي تصريحات أخرى لظريف.

وكان ظريف الذي التقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في وقت سابق الخميس، قد اتهم واشنطن بتصعيد "غير مقبول" للتوترات، وقال إن طهران تتصرف "بأقصى درجات ضبط النفس".

وانسحبت واشنطن قبل عام من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع الدول الكبرى، وأعادت فرض عقوبات على طهران ما أدى إلى تدهور العلاقات بينهما.

لكن الأزمة تسارعت في الأسابيع الماضية مع إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات وقطعا هجومية مرافقة وقاذفات بي-52 إلى الخليج للتصدي لتهديدات إيران.