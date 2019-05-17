إيران تهدد سفن أميركا بالخليج.. "صواريخنا تطالها"

أكد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون البرلمانية، محمد صالح جوكار أن الصواريخ الإيرانية، حتى تلك القصيرة المدى، يمكنها الوصول للسفن الحربية الأميركية في الخليج العربي، مضيفاً أن الولايات المتحدة غير قادرة على تحمل حرب جديدة، بحسب ما نقلت وكالة فارس للأنباء الجمعة.

وأضاف "حتى صواريخنا قصيرة المدى يمكنها الوصول بسهولة للسفن الحربية الأميركية في الخليج".



وتأتي تلك التصريحات بعد أيام على تأكيد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أنه لن تكون هناك حرب مع الولايات المتحدة على الرغم من التوترات المتزايدة بين البلدين العدوين اللدودين، بسبب قدرات إيران النووية وبرنامجها الصاروخي.

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تعزيزات عسكرية أميركية

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، كما تزايد القلق حيال تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران، وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.

يذكر أن القائد المشرف على القوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط، كان أكد الأسبوع الماضي أن معلومات المخابرات الأميركية التي تشير إلى وجود تهديد من قبل إيران لن تمنعه من إرسال حاملة طائرات عبر مضيق هرمز إذا اقتضت الحاجة.

وكانت المتحدثة باسم البنتاغون لشؤون القيادة الوسطى في الشرق الأوسط والخليج، ريبيكا ريباريتش، كشفت الأسبوع الماضي أن حاملة الطائرات "يو أس أس إبراهام لينكولن" ومجموعتها الهجومية، التي تتضمن سفن تدخّل ومدمرات عدّة وعددا من المقاتلات، في طريقها إلى الخليج. وقالت إن القيادة الوسطى الأميركية تلقت مؤشرات حديثة وواضحة بأن هناك تهديدات إيرانية، في مناطق عدة وفى البحار.

إلى ذلك، أعلن مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة سترسل إلى الشرق الأوسط 4 طائرات قاذفة مع أفراد لقيادة وصيانة الطائرات.