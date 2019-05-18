إيران تعتقل عضوات في شبكات عرض أزياء إلكترونية

شن الحرس الثوري الإيراني أحدث سلسلة من الاعتقالات على شبكات عرض الأزياء الإلكترونية، في إطار مساعيه لمواجهة ما يرى أنه تسلل قيم غربية إلى البلاد.

وأوردت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية، السبت، أن الاعتقالات وقعت في محافظة مركزي بوسط البلاد. ولم تستطرد بشأن عدد المعتقلات سوى بالقول إنه تم تسليمهن للقضاء الإيراني.

وفي حين لايزال موقع إنستغرام متاحا في إيران إلا أن المتشددين نددوا بالمنصة الإلكترونية وما يشابهها لسماحها بنشر صور لعارضات يعرضن صورهن في غياب أي غطاء للرأس، في تحد لقوانين الحجاب في إيران.

ويرى الكثير من المتشددين أن البلاد تخوض "حربا ناعمة" ثقافية ضد محاولات إضفاء صبغة غربية على قيم البلاد.