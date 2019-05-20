ظريف: ترمب يأمل بتحقيق ما فشل به الإسكندر الأكبر!

انتقد وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التغريدة التي كتبها ليلاً على موقع تويتر يهدد فيها الجمهورية الإسلامية "بنهايتها رسميا".

وكتب ظريف تغريدته الخاصة على تويتر الاثنين، قائلاً إن ترمب "يحض" على "الإبادة الجماعية"، معتبراً أنها لن تنهي إيران.

وأضاف ظريف أن ترمب "يأمل في تحقيق ما فشل الاسكندر الأكبر وجنكيز خان والمعتدين الآخرين في القيام به".

موضوع يهمك قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إذا أرادت إيران الحرب فهذه ستكون نهايتها رسميا.وحذر الرئيس الأميركي في تغريده له على... ترمب: إذا أرادت إيران الحرب فهذه ستكون نهايتها رسميا أميركا

وقال: "بقي الإيرانيون طيلة آلاف السنين بينما رحل المعتدون." واختتم تغريدته بوسم "لا تهدد الإيراني أبدا وجرب الاحترام - فهو أمر ناجح".

وقال الرئيس الأميركي إذا أرادت إيران الحرب فهذه ستكون نهايتها رسمياً".

وحذر ترمب في تغريدة له على تويتر النظام الإيراني من عواقب تهديدهم للولايات المتحدة، قائلاً "لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبدا".

يأتي ذلك عقب وقوع انفجار مساء الأحد في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، إثر سقوط صاروخ كاتيوشا.

كما جاء السجال الأميركي الإيراني عبر تويتر، وسط تصاعد التوترات في الخليج العربي بعدما أمر البيت الأبيض بإرسال سفن حربية ومدمرات إلى المنطقة في وقت سابق من الشهر لمواجهة تهديد غير محدد من إيران.