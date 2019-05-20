غوتيريس يدعو إلى الهدوء في الأزمة الأميركية الإيرانية

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن قلقها جراء التصعيد بين أميركا وإيران، ومن إطلاق صاروخ يبدو أنه كان يستهدف السفارة الأميركية ببغداد.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الجميع إلى "خفض حدة اللهجة والأفعال".

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحافيين اليوم: "نشعر بالقلق إزاء اللهجة المتفاقمة".

وعن استهداف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في بغداد، قال دوجاريك إن الأمين العام قلق إزاء هذا الموضوع، مضيفاً: "إنها منطقة مضطربة للغاية. أي تطورات، سواء كانت أفعالا ميدانية أو لهجة بلاغية، من الممكن أن يساء تفسيرها، وقد تفاقم خطر أن تصبح المنطقة المضطربة أكثر اضطرابا".

موضوع يهمك قال السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام إن تقارير مستشار الأمن القومي جون بولتون تُظهر أن إيران تقف وراء الهجمات... سيناتور جمهوري بارز: إيران وراء الهجمات والتهديدات الأخيرة أميركا

من جهتها، حثت إيران أنطونيو غوتيريس على المساهمة في تدشين حوار دبلوماسي لتخفيف "الوضع الأمني المقلق" الراهن في منطقة الخليج.

وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي في رسالة إلى غوتيريس ومجلس الأمن الدولي، والتي اطلعت عليها وكالة "أسوشيتد برس"، إنه يتعين على الأمم المتحدة البقاء على الحياد "لمعالجة الأسباب الجذرية للوضع الحالي".

واتهم السفير "دوائر معينة من خارج هذه المنطقة" باتباع سياسات استفزازية ومفاقمة للتوترات بالشرق الأوسط.

وحذر روانجي من أن "اندلاع أي صراع محتمل سوف يتجاوز قريبا مستوى المنطقة، وسوف تكون له حتما تداعيات خطيرة وواسعة على السلم والأمن الدوليين".

وأضاف السفير أن إيران "لن تختار الحرب أبداً" ولكن "إذا فرضت علينا الحرب فسوف تمارس إيران بقوة حقها الموروث في الدفاع عن نفسها"، حسب تعبيره.