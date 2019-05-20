فيديو للحرس الثوري ينقل صواريخ  S-300 على ضفاف الخليج

بث ناشطون إيرانيون مقاطع عبر مواقع التواصل تُظهر قيام الحرس الثوري الإيراني بنقل بطاريات صواريخ الدفاع الجوي S-300 على مناطق بضفاف الخليج العربي تزامناً مع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة على خلفية استمرار التهديدات الإيرانية.

وتظهر المقاطع شاحنات عسكرية وهي تنقل يوم أمس الأحد، الصواريخ ومعدات وتجهيزات عسكرية في منطقة عسلوية، التابعة لمحافظة بوشهر، جنوب إيران والمطلة على الخليج العربي.

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تأتي هذه التطورات بينما هدد قائد سلاح الجو في الجيش الإيراني، عزيز نصير زادة، الاثنين، بقصف عواصم دول المنطقة واستهداف منشآت النفط في الخليج العربي رداً على التهديدات الأميركية.

ودعا نصير زاده قوله، خلال تفقده القواعد الجوية في كل من بوشهر وبندر عباس وأصفهان، الطيارين الإيرانيين إلى أن يقتدوا بالقادة الذين قضوا في الحرب مع العراق والذين ضربوا خلال حرب الثمانينات، العاصمة بغداد قبيل قمة عدم الانحياز.

هذا في حين هدد الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، ضمنيا، بتصعيد الهجمات ضد دول المنطقة ومصالح الولايات المتحدة، بينما ينفي المسؤولون الإيرانيون تورطهم المباشر في الهجمات الأخيرة التي استهدفت ناقلات نفط في مياه الإمارات الإقليمية ومهاجمة منشآت نفط سعودية من قبل ميليشيات الحوثي واستهداف السفارة الأميركية في بغداد.

وقال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، إن "الحرس بإمكانه تصعيد عملياته أكثر مما يقوم به حالياً"، دون أن يشير مباشرةً إلى تورط إيران في العمليات الأخيرة.

في السياق، بدأت حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" تدريبات الاثنين في بحر العرب بالتزامن مع تصاعد التهديدات الإيرانية وهجمات ميليشياتها ضد دول المنطقة.