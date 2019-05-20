وزير خارجية عُمان يزور طهران

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، وصل إلى طهران اليوم والتقى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وحسب وكالة "إيرنا"، فقد ناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الأهمية الإقليمية والدولية.

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران منذ عشرة أيام، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط للتصدي لـ"تهديدات" إيرانية مفترضة.

موضوع يهمك انتقد وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التغريدة التي كتبها ليلاً على موقع تويتر يهدد... ظريف: ترمب يأمل بتحقيق ما فشل به الإسكندر الأكبر! إيران

ومقابل تعزيز القوة هذا، تهدئ إيران الأوضاع ولا تكف عن تكرار أنها لا تريد حرباً محذّرةً واشنطن من أن يكون لديها "أوهام" أن بوسعها مهاجمة إيران.

والاثنين، ردّ ظريف على تصريحات، دونالد ترمب، بشأن بلاده، مؤكداً أن "التبجحات عن الإبادة" التي أطلقها الرئيس الأميركي "لن تقضي على إيران".

وكتب ظريف على حسابه على تويتر أن "ترمب يأمل في أن ينجح حيث فشل الإسكندر (الأكبر) وجنكيز (خان) ومعتدون آخرون"، في إشارة إلى غزاة أجانب سيطروا على بلاد فارس في فترة معينة من تاريخها الممتد على آلاف السنين.

وأضاف ظريف أن "الإيرانيين بقوا واقفين لآلاف السنين بينما رحل كل المعتدين. الإرهاب الاقتصادي والتبجحات عن الإبادة لن تقضي على إيران".

ويُعتبر هذا التصريح رداً مباشراً من جانب وزير الخارجية الإيراني على الرسالة الأخيرة التي نشرها الرئيس الأميركي ضد إيران في الليلة السابقة على موقع التواصل الاجتماعي نفسه.

وكتب ترمب "إذا أرادت إيران خوض حرب فستكون تلك نهايتها. لا تهددوا الولايات المتحدة مجددا".

وتوجّه ظريف إلى ترمب بالقول "لا تهددوا إيرانياً أبداً. جرّبوا الاحترام".