أبراهام لينكولن تبدأ تدريبات ببحر العرب رداً على إيران

بدأت حاملة الطائرات الأميركية " أبراهام لينكولن" تدريبات الاثنين في بحر العرب بالتزامن مع تصاعد التهديدات الإيرانية وهجمات ميليشياتها ضد دول المنطقة.

وذكرت وكالة " أسوشيتد برس" أن أبراهام لينكولن وسفنها المصاحبة لم تدخل بعد إلى الخليج العربي عبر مضيق هرمز، لكنها بدأت تدريباتها في بحر العرب.

وذكرت الوكالة أن صور البحرية الأميركية أظهرت أنه منذ يوم الجمعة بدأت تدريبات حاملة طائرات "يو اس اس أبراهام لينكولن" وتجهيزاتها ضمن مناورات مع سفن حربية أميركية أخرى في بحر العرب، والتي تبعد أكثر من 1000 كيلومتر (620 ميلا).

ويأتي هذا بينما هدد الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، ضمنيا، بتصعيد الهجمات ضد دول المنطقة ومصالح الولايات المتحدة، بينما ينفي المسؤولون الإيرانيون تورطهم المباشر في الهجمات الأخيرة التي استهدفت ناقلات نفط في مياه الإمارات الإقليمية ومهاجمة منشآت نفط سعودية من قبل ميليشيات الحوثي واستهداف السفارة الأميركية في بغداد.

وقال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، إن "الحرس بإمكانه تصعيد عملياته أكثر مما يقوم به حالياً"، دون أن يشير مباشرةً إلى تورط إيران في العمليات الأخيرة.

من جهته، كشف السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أن تقارير مستشار الأمن القومي تُظهر أن إيران تقف وراء الهجمات التي طالت السفن في مياه الإمارات الإقليمية والهجمات ضد المنشآت السعودية والصواريخ التي أطلقت ضد السفارة الأميركية في بغداد.

وطالب غراهام الرئيس الأميركي دونالد ترمب برد عسكري ساحق ضد إيران إذا واصلت هجماتها وتهديداتها.