نائب إيراني: أوروبا ليست قادرة على تفعيل القناة المالية

استبعد حشمت الله فلاحت بيشه، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن يقوم الأوروبيون بتفعيل القناة المالية للتبادل التجاري مع إيران التي يُطلق عليها "إينستكس".

وقال فلاحت بيشه في مقابلة مع وكالة "مهر" الثلاثاء، إن "الأوروبيين يتمسكون بالاتفاق النووي لكنهم لا يفعلون أي شيء للحفاظ عليه".

موضوع يهمك أكد وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، الثلاثاء، أن تهديدات إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي لا تفيد تأسيس الآلية... فرنسا: أوروبا لن تخضع لتهديدات إيران إيران

وأضاف أن "الأوروبيين لم يفوا بوعودهم بخصوص الاتفاق وليسوا فاعلين مستقلين في التطورات الحالية، وإنهم ينتظرون ما ستؤول إليه الظروف الجديدة بين إيران والولايات المتحدة".

ورأى رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن "أولئك الذين يعتقدون أن أوروبا يجب أن تنقذ الاتفاق، مخطئون"، في إشارة إلى الضغوط التي تتعرض لها أوروبا من أميركا بسبب السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن إيران قامت اعتباراً من الاثنين، برفع معدل كمية إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذي النسبة 3.67 بالمئة، لأربعة أضعاف.

وكانت إيران قد أعلنت عن تقليص بعض التزاماتها لفترة 60 يوماً، كفرصة للدول الأوروبية لتقوم بتفعيل التبادلات التجارية والالتفاف على العقوبات.

كما هددت الاتحاد الأوروبي بالخروج من الاتفاق النووي إذا ما تمت إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي.

إلى ذلك، أكد وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، الثلاثاء، أن تهديدات إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي لا تفيد تأسيس الآلية التجارية للمعاملات بين إيران وأوروبا.

وأضاف قائلاً:" أوروبا لن تخضع للتحذيرات الإيرانية".

إلى ذلك، كشف أن الأوروبيين يواجهون ضغوطاً هائلة من الولايات المتحدة بسبب تأسيس آلية للتجارة مع إيران.

وكانت إيران أطلقت عدة مواقف مهددة بتقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، وحتى الانسحاب منه إذا لم تتمكن أوروبا من تفعيل الآلية المذكورة.