إيران: مستعدون للحوار مع دول أخرى في الخليج

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية والدولية، عباس عراقجي، الاثنين، أن بلاده ترحب بالحوار مع أي من دول الخليج، وذلك بعد عرض طهران توقيع اتفاق عدم اعتداء مع جيرانها.

وكتب عراقجي في تغريدة على "تويتر": "ترحب إيران بالحوار مع أي من دول الخليج لإيجاد علاقات متوازنة ونظام مبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، حسبما نقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية للأنباء.

كما نقل بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإيرانية عن عراقجي، أثناء زيارة يقوم بها للكويت، قوله إن سياسة العقوبات الأميركية تهدد أمن الشرق الأوسط.

يأتي ذلك بعد يوم من تصريحات لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قال فيها إن إيران عرضت توقيع اتفاق عدم اعتداء مع جيرانها في الخليج، في أعقاب تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن.

وقال ظريف خلال مؤتمر صحافي جمعه مع نظيره العراقي محمد الحكيم، في بغداد إن طهران "عرضت توقيع اتفاق عدم اعتداء مع جيرانها في منطقة الخليج". كما أعرب ظريف عن رغبة طهران في بناء "علاقات متوازنة" مع جميع الدول الخليجية.

ولفت إلى أن "بلاده لا تريد أي تصعيد عسكري، وهي على استعداد لتلقي أي مبادرة تساعد على خفض التصعيد وتكوين علاقات بنَّاءة مع جميع دول الجوار".

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وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران. وتزايد التوتر، مؤخراً، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة، واعتزامه إرسال مئات الجنود إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأميركية.

ودعت الرياض لقمتين بنهاية مايو الجاري، لبحث تلك التهديدات بعد وقت قصير من استهداف 4 سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات، بينهما سفينتان سعوديتان، بخلاف استهداف حوثي لمحطتي ضخ تابعين لشركة "أرامكو" السعودية.