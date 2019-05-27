مسؤول كويتي: إيران لم تعرض مذكرة تفاهم بعدم الاعتداء

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إن إيران لم تعرض مذكرة تفاهم تقضي بعدم الاعتداء مع جيرانها في الخليج. وفق ما نقلت صحيفة "النهار" الكويتية.

وتساءل المصدر المسؤول، هل مذكرة التفاهم التي تحدث عنها وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، تعد استكمالاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 598 الذي يخص إنهاء الحرب العراقية - الايرانية وإيجاد ترتيبات أمنية للمنطقة تحت مظلة الأمم المتحدة؟

ونفى أن تكون طهران عرضت هذا الأمر على الكويت، لافتاً إلى أن الأمور لم تتضح حتى الآن.

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يأتي ذلك بعد يوم من تصريحات لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قال فيها إن إيران عرضت توقيع اتفاق عدم اعتداء مع جيرانها في الخليج، في أعقاب تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن.

وقال ظريف خلال مؤتمر صحافي جمعه مع نظيره العراقي محمد الحكيم، في بغداد إن طهران "عرضت توقيع اتفاق عدم اعتداء مع جيرانها في منطقة الخليج"، كما أعرب ظريف عن رغبة طهران في بناء "علاقات متوازنة" مع جميع الدول الخليجية.

ولفت إلى أن "بلاده لا تريد أي تصعيد عسكري، وهي على استعداد لتلقي أي مبادرة تساعد على خفض التصعيد وتكوين علاقات بنَّاءة مع جميع دول الجوار".