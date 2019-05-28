مظاهرات في إيران بعد مقتل بلوشيا بسبب "رخصة قيادة"

أفادت تقارير من محافظة بلوشستان، جنوب شرقي إيران أن السكان المحليين تظاهروا، مساء الاثنين، أمام مكتب المحافظ في مدينة زاهدان، بعد أن أطلقت الشرطة النار على شاب وقتلته على الفور، لأنه لم يتوقف لتفقد رخصة قيادته.

ناآرامی مقابل فرمانداری #زاهدان در پی قتل یک جوان

دست‌کم ۳۰ نفر بازداشت شدند pic.twitter.com/j195E7CQTj — Behnam Gholipour (@beehnam) May 27, 2019

وأكدت الشرطة وفاة الرجل بعد مطاردته في أحد طرق المحافظة ومن ثم أطلقت النار عليه عندما لم يتوقف عقب الإنذارات المتكررة.

بينما قال شهود محليون إن الشرطة كانت تطارد الرجل، موسى شهباخش، بتهمة عدم امتلاكه رخصة قيادة.

وبث ناشطون مقاطع عبر مواقع التواصل تُظهر تجمع العشرات أمام مكتب المحافظ للمطالبة بمحاسبة الضباط الذين أطلقوا النار ووضع حد لهذه الظاهرة المتزايدة، حيث قالوا إن العديد من المواطنين البلوش قُتلوا خلال الأشهر الماضية برصاص قوات الشرطة والأمن بدم بارد.

إضرام نار بسيارة شرطة

وتظهر أحد المقاطع، قيام المحتجين الغاضبين بإضرام النار في سيارة تابعة للشرطة، حيث قال نشطاء إن الأمن اعتقل 30 شخصاً من المتظاهرين عقب ذلك.

وتعتبر منطقة بلوشستان الأكثر فقراً في إيران ويشكوا مواطنوها من المسلمين السنة من اضطهاد السلطات الشيعية وممارسة التمييز والتهميش والقمع ضدهم.

كما تشهد المنطقة الواقعة على الحدود مع باكستان، منذ سنوات مواجهات عنيفة بين الحرس الثوري وقوات الأمن والشرطة الإيرانية وبين مجموعات مسلحة من البلوش، وخلفت هذه المعارك العشرات بين قتيل وجريح من الطرفين.