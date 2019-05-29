إيران.. "فتاة شارع انقلاب" حرة وهذا ما قالته

أطلقت السلطات الإيرانية سراح الناشطة فيدا موحد، التي أطلقت في كانون الأول/ديسمبر 2017، حملة ضد الحجاب الإجباري من خلال خلع وشاحها والتلويح به على شكل علم في شارع رئيسي في العاصمة طهران.

وأعلن محامي موحد، بيام درفشان، عبر صفحته على إنستغرام، إطلاق سراح فيدا مساء الأحد، عقب انتهاء عقوبتها.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطعاً لفيدا وهي تتحدث لحظة إطلاق سراحها، حيث قدمت الشكر لكل من وقف معها والمسؤولين الذين سهلوا عملية إطلاق سراحها، وفق تعبيرها.

وكانت محكمة الثورة الإيرانية قد حكمت بالسجن عاماً واحداً على موحد بعد إدانتها بتهمة "تشجيع الفساد في المجتمع" بعد عدة جلسات محاكمة.

وتم توقيف فيدا موحد (32 عاماً) والمعروفة باسم "فتاة شارع انقلاب" بعد أن خلعت وشاحها على الملأ بطهران في 27 كانون الأول/ديسمبر 2017 أي قبل يوم من اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة بسبب الغلاء وتدهور الوضع المعيشي والاقتصادي.

كذلك اعتقلت السلطات الإيرانية 29 امرأة لقيامهن بحركات مماثلة عام 2018، حيث أصبحت حركة فيدا رمزاً للكثير من الإيرانيات المحتجات على الحجاب الإجباري.

وأحدثت قضية فيدا جدلاً في الأوساط السياسية والاجتماعية في إيران، حيث دعا الإصلاحيون إلى الكف عن حملة ترهيب النساء بحجة عدم الالتزام بالحجاب الكامل.

ودعا المتشددون إلى منح صلاحيات أكبر لشرطة الآداب وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وميليشيات الحرس الثوري والباسيج في توقيف الفتيات اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الكامل تحت شعار "مكافحة الغزو الثقافي الغربي".