بولتون: التهديد الإيراني لم ينتهِ

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، اليوم الخميس، أن التهديد الإيراني لم ينتهِ، لكن التحرك الأميركي السريع للرد ساعد في ردعه.

وقال بولتون للصحافيين خلال زيارة إلى لندن: "لا أعتقد أن التهديد انتهى، لكن أعتقد أن بوسعك القول إن الرد السريع ونشر قوات وغيرها من الخطوات التي اتخذناها ساعدت في الردع".

وعندما سئل إن كان هناك خلاف بينه وبين الرئيس دونالد ترمب، الذي قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام في إيران، قال بولتون: "السياسة التي ننتهجها ليست سياسة تغيير نظام. هذا هو الواقع وينبغي للجميع أن يفهموه بهذه الطريقة".

وأضاف أن من المحتمل عرض أدلة على مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل، تثبت ضلوع إيران في هجمات على ناقلات النفط قبالة الإمارات هذا الشهر.

موضوع يهمك قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن إيران باتت دولة ضعيفة، مضيفاً أنها "تسعى لعقد صفقة معنا". وشدد الرئيس... ترمب: إيران باتت دولة ضعيفة وتسعى لعقد صفقة معنا أميركا

وتابع: "لا أعتقد أن أي شخص مطلع على الوضع في المنطقة، سواء فحص الأدلة أو لا، خلص إلى أي نتيجة أخرى مخالفة: هذه الهجمات نفذتها إيران أو وكلاء لها".

في سياق متصل، قال بولتون: "إذا هاجمت إيران أو عملاؤها مصالح أميركية سيكون خطأ فادحاً.. وإذا أرادت التفاوض فلابد من وقف هذا السلوك".

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران مؤخراً، حيث قامت أميركا بنشر حاملة طائرات وقاذفات "بي. 52" في الخليج العربي بسبب تهديد لمسته واشنطن من طهران. كما أعلنت واشنطن خططاً لإرسال 1500 جندي إلى منطقة الشرق الأوسط، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع.