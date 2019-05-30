تاريخ تصعيد إيران ضد البحرين.. من 1968 حتى اليوم

باستثناء قطر وسلطنة عمان، لم تنج دولة خليجية من تدخلات إيران، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث عانت السعودية والإمارات والبحرين والكويت جميعها من محاولات تدخل إيران في شؤونها.

وبرز تصعيد إيران ضد البحرين عام 1968، حين طالبت إيران بضم البحرين لأراضيها بعد الانسحاب البريطاني من المنطقة.

أما عام 1981، فتم إحباط محاولة انقلاب مسلح في البحرين دعمته إيران.

موضوع يهمك لا تطلب دول الخليج من إيران الكثير، حيث يختصر المطلوب من النظام في طهران بكلمتين هما "حسن الجوار".. لكن هذا الطلب على... هذه مطالب دول الخليج من إيران قمم مكة

ورغم ذلك، استمر التصعيد الإيراني في الجزيرة، حيث تم الكشف عام 1996 في البحرين عن تنظيم سري باسم "حزب الله" تآمر لقلب نظام الحكم.

وفي عام 2011، قُتل 19 من رجال الأمن البحرينيين في مواجهات مع خلايا إيران في المملكة.

وفي هذا السياق، تم في 2013، ضبط مستودع لمواد تصنيع المتفجرات تابع لخلايا موالية لإيران.

وقد صدر عام 2016 أحكام صارمة ضد مؤسسي جماعة "حزب الله البحريني" الموالية لإيران.

يذكر أن التهديدات الإيرانية في المنطقة العربية أبرز الملفات على طاولة القمم التي دعا لها العاهل السعودي، والتي ستنعقد في مكة اليوم وغداً. ومن المرتقب مناقشة التهديدات الإيرانية وسبل التصدي لها عقب الاستهداف الذي تعرضت له ناقلات نفط في المياه الإقليمية الإماراتية قرب الفجيرة، ومن ثم استهداف محطات ضخ نفط في السعودية، وهي الهجمات التي اتُهم وكلاء إيران بتنفيذها بإيعاز من الحرس الثوري.