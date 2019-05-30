هذه صواريخ إيران التي نشرتها في لبنان واليمن

يُعد البرنامج الصاروخي الإيراني أحد أبرز أسباب التوتر الحالي في المنطقة، حيث يطال نطاق هذه الصواريخ معظم عواصم الشرق الأوسط بل وبعض العواصم الأوروبية. وتُتهم إيران بالسعي لتهيئة هذه الصواريخ لحمل رؤوس نووية.

ولا تكتفي إيران بتطوير هذه الترسانة الخطرة، بل تزود بها ميليشيات الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان.

ويُقدّر عدد صواريخ حزب الله بـ150 ألفاً، 20% منها بعيدة المدى، ومعظمها إيرانية الصنع. وتحوي منظومة حزب الله صواريخ من طراز "فجر" التي تملك منها حالي 500 وحدة.

كما يمتلك حزب الله صواريخ من طراز "رعد" القادرة على حمل رأس متفجر بوزن 100 كيلوغرام.

أما صاروخ "زلزال" الإيراني الصنع والذي يمتلكه أيضاً حزب الله، فهو صاروخ باليستي يبلغ مداه من 150 إلى 200 كلم ويستخدم لضرب مواقع حيوية.

موضوع يهمك قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن إيران باتت دولة ضعيفة، مضيفاً أنها "تسعى لعقد صفقة معنا". وشدد الرئيس... ترمب: إيران باتت دولة ضعيفة وتسعى لعقد صفقة معنا أميركا

ومن الأسلحة الإيرانية التي يمتلكها حزب الله صاروخ "فاتح 110" وهو صاروخ أرض أرض يزن 3 أطنان ويحمل رأساً حربية شديدة الانفجار.

أما بالنسبة للميليشيات الحوثية، فقد ثبت أن إيران زودتها بعدة صواريخ، أبرزها "بركان 2" وهو صاروخ أرض أرض يمتاز بسرعته وقدرته على قطع مسافة تتراوح بين 600 و800 كلم.

كما يمتلك الحوثيون صواريخ من نوع "قاهر 2" وهو صاروخ سوفيتي من نوع أرض أرض وبمقدوره الطيران لمسافة 300 كيلومتر.

يذكر أن التهديدات الإيرانية في المنطقة العربية أبرز الملفات على طاولة القمم التي دعا لها العاهل السعودي، والتي ستنعقد في مكة اليوم وغداً. ومن المرتقب مناقشة التهديدات الإيرانية وسبل التصدي لها عقب الاستهداف الذي تعرضت له ناقلات نفط في المياه الإقليمية الإماراتية قرب الفجيرة، ومن ثم استهداف محطات ضخ نفط في السعودية، وهي الهجمات التي اتُهم وكلاء إيران بتنفيذها بإيعاز من الحرس الثوري.