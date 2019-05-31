إيران: اتهامات القمة العربية لا أساس لها

بعد أن أجمع القادة العرب في قمتين عربية وخليجية عقدتا ليل الخميس في مكة، على تورط إيران بالتدخل في شؤون دول المنطقة ودعمها للإرهاب، رفضت طهران تلك الاتهامات.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن إيران اعتبرت، الجمعة، تلك "الاتهامات لا أساس لها".

ونقلت الوكالة الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي، رفضه الاتهامات التي اعتبر "أن لا أساس لها الصادرة عن قادة دول عربية معينة".

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يذكر أن القمتين الخليجية والعربية الطارئتين اللتين عقدتا في مكة المكرمة ليل الخميس رفضتا تدخلات إيران في المنطقة، وطالبتا بتدعيم القدرات لردع طهران.

وأكد البيان الختامي الصادر عن القمة العربية على تضامن وتكاتف الدول العربية في وجه التدخلات الإيرانية، وشدد على أن أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.

بدورها، طالبت القمة الخليجية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة ضد النظام الإيراني، ومنع إيران من الحصول على القدرات النووية.

وشدد البيان الختامي على ضرورة أن تلتزم إيران بالقوانين والمواثيق الدولية.