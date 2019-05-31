"تأهب عسكري رياضي".. "أطفال حرب" في ملعب إيراني

يبدو أن الخطاب التعبوي لم يعد يقتصر على تصريحات المسؤولين في إيران، بل وصل طيفه إلى الملاعب. فقد نشرت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، صوراً لأطفال بزي عسكري في ملعب فولاذ شهر، بمناسبة نهائي كأس إيران، بحسب ما أفاد موقع "إيران إنترناشيونال".

وظهر الأطفال يرتدون زياً عسكرياً، قبل بدء مباراة ذوب آهن أصفهان، وبرسبوليس طهران الأربعاء، في ملعب فولاذ شهر، في مدينة أصفهان، حين حضر اللاعبون ممسكين بأيدي الصغار.

موضوع يهمك أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية عن تنفيذ سلسلة إعدامات في كوريا الشمالية، طالت مسؤولين في وزارة الخارجية، بعد فشل القمة... سلسلة إعدامات في كوريا.. مترجمة كيم معتقلة وأخته مختفية العرب و العالم

ومن المعتاد في عالم كرة القدم في السنوات الأخيرة، أن يصطحب نجوم الفريقين المتنافسين عند دخول أرض الملعب أطفالاً يمسكون بيد اللاعبين، وذلك دعماً للأجيال القادمة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، لكن ما حدث في نهائي كأس إيران بدا غريباً، وأثار العديد من التعليقات على مواقع التواصل.

وأشار "إيران إنترناشيونال" إلى أن النظام الإيراني سبق أن استخدم الأطفال باعتبارهم جنوداً في الحرب العراقية–الإيرانية، وحتى في سوريا والعراق، علماً أن 36 ألف تلميذ تابعين لمنظمة الباسيج، قتلوا في الحرب بين العراق وإيران.