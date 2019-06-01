إيران تحتجز دبلوماسيين أوروبيين لساعات بسبب حفل مختلط

أفادت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني باعتقال دبلوماسيين أجنبيين أحدهما بريطاني والآخر هولندي بسبب مشاركتهما في حفل مختلط في العاصمة طهران الجمعة، ثم إطلاق سراحهما بعد ساعات.

وذكرت الوكالة أن الدبلوماسيين تم اعتقالهما مع أشخاص آخرين خلال احتفال في منطقة "ولنجك" شمال طهران، وأحيلا إلى الأمن الذي أطلق سراحهما بعد فترة وجيزة عند التعرف على هويتهما.

ولم تنشر وكالة "تسنيم" الإخبارية المزيد من التفاصيل حول هذا الحادث، كما لم تعلق السلطات القضائية على هذا الخبر بعد.

وفي وقت سابق، تم احتجاز عدد من الدبلوماسيين الأجانب بحفلات في طهران، حيث أعلنت السفارة اليابانية في طهران في 2017، أن سفير بلادها لدى إيران هيرواسو كوباياشي، قد تم اعتقاله لفترة قصيرة عندما حضر إلى حفلة مختلطة في طهران، تضمنت تقديم مشروبات كحولية.

وكان عباس جعفري دولت آبادي، المدعي العام في طهران، قد أعلن أنه تم اكتشاف منزل في طهران يعقد "اجتماعات مختلطة" لبعض الدبلوماسيين من دول أجنبية وإيرانيين.

وقال إن السلطات ضبطت 4 آلاف لتر من الخمور في المنزل، وتم اعتقال اثنين من الإيرانيين من حملة الجنسية المزدوجة أيضا.