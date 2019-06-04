لبنان يؤكد موافقة إيران على تسليمه نزار زكا

أكدت وزارة الخارجية اللبنانية، الثلاثاء، موافقة السلطات الإيرانية على تسليمها اللبناني نزار زكا المحكوم بالسجن في إيران منذ العام 2015 بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية في بيان، إنها تبلغت رسمياً من سفير إيران في بيروت "تجاوب السلطات الإيرانية المعنية مع طلب رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون بخصوص العفو بمناسبة عيد الفطر عن اللبناني نزار زكا".

وجاء ذلك "بعد المساعي الطويلة والتي كانت مكثّفة مؤخراً" للإفراج عن زكا، وفق البيان الذي أشار إلى تبلغ لبنان أيضاً "استعداد السلطات في إيران لاستقبال أي وفد لبناني في أي وقت لتسليمه اللبناني المعفو عنه".

واعتُقل نزار زكا (51 عاماً) المقيم في الولايات المتحدة، في أيلول/سبتمبر عام 2015 خلال زيارة لإيران وحكم عليه في تموز/يوليو 2016 بالسجن 10 سنوات بتهمة "التجسس" لصالح واشنطن. وقالت طهران حينذاك إن زكا تربطه "علاقات كثيرة عميقة مع الأوساط العسكرية والاستخباراتية الأميركية".

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وخلال الانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس، قدمت عائلة زكا طلب ترشيح له في محاولة للإضاءة على قضيته، إلا أن اللجنة الانتخابية رفضت الترشيح.

وأوكلت وزارة الخارجية مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم مهمة التوجه إلى طهران لتسلم زكا.

وفي أيلول/سبتمبر 2017، أكد القضاء الإيراني في الاستئناف عقوبة السجن 10 أعوام بحق زكا، فضلاً عن مواطن أميركي ومواطنين إيرانيين أميركيين بتهمة "التعاون" مع الولايات المتحدة.

ولا علاقات دبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة منذ 1980، وتدهورت العلاقات بين البلدين بعد تسلم الرئيس دونالد ترمب الرئاسة ثم إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في العام 2018.