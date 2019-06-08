السلطات الإيرانية تغلق مدرسة بسبب رقص كردي مختلط

أغلقت السلطات في إيران مدرسة ثانوية في مدينة مهاباد الكردية، بمحافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي إيران، بسبب تنظيمها حفل رقص كردي تقليدي مختلط.

وتقول السلطات إن قرار إغلاق المدرسة جاء عقب نشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل، لتزامنه مع ذكرى وفاة علي بن أبي طالب، الإمام الأول لدى الشيعة وخليفة المسلمين الرابع، حيث إن مدينة مهاباد التي يقطنها حوالي 200 ألف، ذات أغلبية من أهل السنة الأكراد.

ويُظهر المقطع القصير قيام بعض المعلمين والطلبة الأكراد بالرقص الشعبي جنبا إلى جنب مع الموسيقى الكردية التقليدية.

وقال النائب عن مدينة أورمية بالبرلمان الإيراني، هادي بهاري، وهو أيضًا عضو في مجلس إدارة يشرف على المدارس في المحافظة، في تصريحات الجمعة، إنه "خلال جلسة البرلمان الأسبوع الماضي، تقرر إغلاق المدرسة وإلغاء ترخيصها نهائيا".

هذا بينما قال ناشطون إن مقطع حفلة الرقص البسيطة انتشر في 21 رمضان وليس في 19 رمضان الذي يتزامن مع مقتل علي بن طالب.

كما أكد إمام الجمعة في مهاباد، رجل الدين السني، عبد السلام إمامي، أن الحفل الراقص لم يكن في شهر رمضان أصلا، لكن يبدو أن هناك من نشر المقطع في 21 رمضان عمدا وبنية مبيتة"، حسب تعبيره.

ومع ذلك، أعلنت السلطات القضائية والتعليمية في المنطقة عن إغلاق المدرسة وفتح تحقيق مع المعلمين الذين شاركوا في حفل الرقص.

تحدي الرقص

يأتي هذا بينما تواجه حكومة إيران بضغط من المتشددين ظاهرة " تحدي الرقص" بأغنية انتشرت في المدارس، حيث بدأ التلاميذ يرقصون على أنغامها ويبثون المقاطع عبر مواقع التواصل.

رقص کردی در یک مدرسه غیر انتفاعی در مهاباد موجب تعطیلی آن شد



هادی بهادری نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی از لغو مجوز مدرسه‌ای غیرانتفاعی در مهاباد خبر داد که چندی پیش فیلمی از رقص کردی معلمان و دانش‌آموزان آن در فضای مجازی منتشر شده بود. pic.twitter.com/F0CpO2VsLs — mina (@mina25705324) June 7, 2019

واحتلت أغنية "جنتلمان" للمغني الإيراني الشاب، ساسان حیدری یافته، المعروف فنيا بلقب "ساسي مانكن"، صدارة مواقع التواصل في إيران خلال الأشهر الماضية.

وأصبحت مقاطع الفيديو جزءًا من ظاهرة أطلق عليها ناشطون بمواقع التواصل "تحدي الرقص" عبر الإنترنت حيث يتم بث مقاطع الأطفال في مدارس مختلفة في جميع أنحاء البلاد على أغنية "جنتلمان" التي أصدرها مانكن حديثًا.

وطالب سياسيون متشددون الوزارة باتخاذ إجراءات حازمة لملاحقة التلاميذ الذين ينشرون مقاطع تحدي الرقص، حيث تلاحق السلطات الأمنية والقضائية حالياً العديد من الطلاب وبعض المعلمين الذين يرقصون في مقاطع الفيديو، لكن ليس من الواضح ما الذي سيتم اتهامهم به.

نظرية المؤامرة

وكان وزير التعليم الإيراني، محمد بطحائي، الذي استقال الخميس الماضي، قد أكد في تصريحات صحافية أن "العدو يحاول بطرق مختلفة إثارة القلق بين الناس، بما في ذلك نشر مقاطع الفيديو المزعجة التي نراها في الإنترنت".

وأضاف "أنا متأكد من وجود نوع من المؤامرة السياسية وراء نشر هذه المقاطع المنحرفة في المدارس".

ويعتقد محللون أن الجدل الأخير حول تداول مقاطع تحدي الرقص في المدارس، فضلاً عن إضرابات المعلمين العديدة للاحتجاج على انخفاض الأجور وتأخر دفع الراتب في جميع أنحاء البلاد، كانت السبب وراء استقالة وزير التربية والتعليم.