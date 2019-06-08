فضيحة تضرب إيران تطال زوجتي سليماني وجعفري بتهم فساد

فجر مرتضى الويري، عضو مجلس بلدية طهران، اليوم السبت 8 يونيو، مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه عن إرسال ملفات فساد للسلطة القضائية، تتصل بزوجتي قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، ومحمد جعفري قائد الحرس الثوري السابق.

#مرتضى_الويري، عضو مجلس بلدية #طهران، يرد على سؤال حول فساد مالي لزوجتي #قاسم_سليماني قائد #فيلق_القدس، ومحمد جعفري قائد #الحرس_الثوري السابق: "أرسلنا 12 ملف فساد اقتصادي كبيرا للسلطة القضائية، ولم ترد على أي منها" pic.twitter.com/ONBQqZoYes — Iranintl إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_ar) ٨ يونيو ٢٠١٩

ونقل موقع "إيران إنترنشونال عربي" عن الويري تجاهل القضاء الإيراني الرد على 12 ملف فساد اقتصادي كبيراً، وخاصة ملفي فساد زوجتي سليماني وجعفري.

وكان الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، قد اتهم الجنرال سليماني في وقت سابق من العام الماضي، بالتدخل في قضية فساد مهدي جهانغيري، شقیق إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني روحاني، حيث كان مهدي جهانغيري قد ورد اسمه في شهر أکتوبر الماضي في قضية فساد اقتصادي. وقد أشار أحمدی نجاد، وقتها، إلى أن مهدی جهانغیری تم إطلاق سراحه بعد تدخل قاسم سليماني نفسه.

كما أن أحمدي نجاد اتهم قوات الحرس الثوري بتهريب البضائع من موانئ تابعة لهم، وهو من وصف عناصر الحرس الثوري بـ"الإخوة المهربين".