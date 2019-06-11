إيران تلغي رخصة مراسل " نيويورك تايمز" الأميركية

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز " الأميركية أن السلطات في إيران منعت مراسل الصحيفة في طهران من العمل خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وكان المراسل توماس إردبرينك، وهو صحافي من هولندا يكتب لصحيفة نيويورك تايمز من إيران منذ عام 2012.

على الرغم من أن إردبرينك يقيم في طهران، إلا أنه لم يتمكن من العمل منذ أواخر فبراير/ شباط الماضي، عندما تم إلغاء أوراق اعتماده الصحافية، حسبما ذكرت "نيويورك تايمز ".

كما ألغت السلطات رخصة عمل الصحفية الإيرانية نيوشا توكليان، زوجة توماس إردبرينك، التي تعمل منذ سنوات كمصورة لصحيفة نيويورك تايمز.

وقالت الصحيفة إنها قررت نشر القضية بعد تكهنات وتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي حول توقف مراسلها عن العمل، حيث أصبح غياب إردبرينك عن التقارير الإخبارية واضحاً بشكل متزايد وسط تصاعد التوترات بين طهران والولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين من وزارة الخارجية الإيرانية أكدوا مراراً وتكراراً أن أوراق اعتماد إردبرينك ستسترد قريباً.

وقال مايكل سلاكمان، المحرر الدولي للصحيفة، إن الوزارة لم تقدم أي تفسير للتأخير أو أي مبرر لإلغاء أوراق اعتماد المراسل.