طهران: سنطلب من آبي التوسط في تخفيف العقوبات النفطية

قال مسؤولون إيرانيون، الأربعاء، إن طهران ستعتبر أي تيسير أميركي لصادرات إيران النفطية بادرة حسن نية لتهدئة التوترات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤولين الإيرانيين قولهم إن طهران ستطلب من رئيس الوزراء الياباني التوسط في تخفيف العقوبات النفطية.

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تأتي تلك التصريحات قبيل زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى إيران لمدة 3 أيام تبدأ اليوم الأربعاء، يلتقي خلالها الرئيس الإيراني حسن روحاني والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.



وقال مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز": "بإمكان اليابان المساهمة في تخفيف التوتر الجاري بين إيران وأميركا، كبادرة حسن نية، يجب على أميركا إما رفع العقوبات النفطية غير العادلة أو تمديد الإعفاءات أو تعليقها (العقوبات)".



وقال مسؤول آخر "السيد آبي يمكن أن يكون وسيطاً مهماً لتيسير ذلك".