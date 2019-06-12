قبيل وصول آبي.. وزير الخارجية الياباني يلتقي ظريف

اجتمع وزير الخارجية الياباني مع نظيره الإيراني في طهران قبل ساعات قليلة من بدء زيارة رئيس الوزراء شينزو آبي إلى طهران.

وركز اجتماع الأربعاء بين تارو كونو ومحمد جواد ظريف في إيران على قضايا، مثل الاتفاق النووي مع القوى العالمية والقضايا الثنائية والتوترات الإقليمية.

ويسعى آبي، أول رئيس وزراء ياباني يزور إيران منذ 41 عاماً، للمساعدة في تخفيف التوترات بين طهران وواشنطن.

وسيجري آبي محادثات مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، والمرشد، علي خامنئي، خلال زيارته التي تستغرق 3 أيام.

وتقيم طوكيو علاقات ودية مع كل من طهران وواشنطن، وتأمل أن تكون وسيطاً بين البلدين في مهمة قال مراقبون إنها صعبة التحقيق.