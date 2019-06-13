إيران: قلقون بسبب حادث ناقلتي النفط.. ومستعدون للمساعدة

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن إيران قدمت، الخميس، المساعدة لـ"ناقلتي نفط أجنبيتين" ترفع إحداهما علم بنما والثانية جزر مارشال بعد أن تعرضتا "لحادثة" صباحا في بحر عُمان.

وقالت الوكالة نقلا عن "مصدر مطلع"، إن "وحدة إنقاذ تابعة للبحرية الإيرانية في محافظة هرمزكان جنوب إيران، أغاثت 44 بحارا من المياه، ونقلوا إلى ميناء بندر جاسك".

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وبحسب الوكالة، وقع أول حادث في الساعة 8,50 (4,20 ت غ) على بعد 25 ميلا بحريا من بندر جاسك على متن ناقلة ترفع علم جزر مارشال وتنقل حمولة من الميثانول من قطر إلى تايوان.

فيما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن حادث ناقلتي النفط في خليج عمان اليوم الخميس "مريب"، ودعا إلى حوار إقليمي لتجنب التوتر.

وذكر ظريف على تويتر "وردت أنباء الهجمات على ناقلتي النفط المرتبطتين باليابان" في خليج عمان بينما كان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يجتمع مع الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي لإجراء "محادثات واسعة وودية".

وتابع "وصف "مريب‭"‬ أقل بكثير من أن يصف ما حدث هذا الصباح. منتدى الحوار الإقليمي الذي اقترحته إيران ضرورة حتمية".