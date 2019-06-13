روحاني: أمن الخليج في غاية الأهمية بالنسبة لإيران

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الخميس، إن الأمن في الخليج في غاية الأهمية بالنسبة لطهران وذلك بعد ساعات من تعرض ناقلتي نفط لاستهداف في خليج عمان.

وذكر روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: "الأمن مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لإيران في منطقة الخليج الحساسة والشرق الأوسط وآسيا والعالم بأسره. نحاول دوماً تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن إيران قدمت، الخميس، المساعدة لـ"ناقلتي نفط أجنبيتين" ترفع إحداهما علم بنما والثانية جزر مارشال بعد أن تعرضتا لـ"حادثة" صباحاً في خليج عُمان.

وقالت الوكالة نقلاً عن "مصدر مطلع"، إن "وحدة إنقاذ تابعة للبحرية الإيرانية في محافظة هرمزكان جنوب إيران، أغاثت 44 بحاراً من المياه، ونقلوا إلى ميناء بندر جاسك".

موضوع يهمك رجح مسؤول في البنتاغون، الخميس، أن تكون إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.وقال المسؤول لشبكة CBS... مسؤول بالبنتاغون يرجح مسؤولية إيران عن هجوم الناقلتين أميركا

وبحسب الوكالة، "وقع أول حادث في الساعة 8.50 (4.20 بتوقيت غرينتش) على بعد 25 ميلاً بحرياً من بندر جاسك على متن ناقلة ترفع علم جزر مارشال وتنقل حمولة من الميثانول من قطر إلى تايوان".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن حادث ناقلتي النفط في خليج عمان الخميس "مريب"، داعياً إلى حوار إقليمي لتجنب التوتر.

وذكر ظريف على تويتر: "وردت أنباء الهجمات على ناقلتي النفط المرتبطتين باليابان" في خليج عمان، بينما كان رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، يجتمع مع المرشد، علي خامنئي، لإجراء "محادثات واسعة وودية".