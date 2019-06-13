آبي: لا نية لدى طهران لصنع أسلحة نووية أو استخدامها

نقل رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الخميس، عن المرشد الإيراني، علي خامنئي، قوله إنه لا نية لدى طهران لصنع أسلحة نووية أو استخدامها.

وقال آبي للصحافيين في طهران في أعقاب اجتماع مع خامنئي: "قال خامنئي إن البلاد لن تصنع أو تمتلك أو تستخدم أسلحة نووية، ولا ينبغي لها ذلك".

وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة تصريحات آبي.

بدوره، قال خامنئي لرئيس الوزراء الياباني، إن إيران لن تكرر تجربة التفاوض "المريرة" مع الولايات المتحدة، لافتاً إلى أنه لا يصدق عرض واشنطن إجراء "مفاوضات صادقة" مع طهران.

وآبي هو أول رئيس وزراء ياباني يزور إيران منذ 41 عاماً، ووصل، الأربعاء، على رأس وفد رفيع المستوى إلى طهران.

بدوره، أعلن متحدث باسم الحكومة اليابانية، أن زيارة آبي إلى إيران ترمي إلى المساعدة في تخفيف حدة التوترات في الشرق الأوسط، وليس التوسط، على وجه التحديد، بين طهران وواشنطن.

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ويبدو أن تصريحات كبير أمناء مجلس الوزراء، يوشيهيد سوغا، للصحافيين، تعني التقليل من أهمية التوقعات وتخفيضها، وسط احتمالات غامضة لمهمة آبي.

وقال رئيس الوزراء الياباني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في طهران الأربعاء: "لا نريد وقوع حرب جديدة في الشرق الأوسط".

كما دعا آبي إيران إلى القيام بدور بناء في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن "التوتر في الشرق الأوسط آخذ في التصعيد الآن، ويتوقع الخبراء حدوث مواجهة".

وأضاف أن "الاستقرار في الشرق الأوسط ستعود فوائده على العالم أجمع، واليابان تأمل في المساعدة على إحلال السلام".