الجيش الأميركي ينشر فيديو لقارب إيراني قرب الناقلة اليابانية

نشر الجيش الأميركي، الجمعة، تسجيلاً مصوراً يظهر الحرس الثوري الإيراني وهو يزيل لغماً لم ينفجر من جانب إحدى ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجمات، فضلاً عن صورة تظهر لغماً فيما يبدو قبل إزالته.

وقال بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي في بيان: "عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي اقترب قارب دورية تابع للحرس الثوري الإيراني من الناقلة كوكوكا وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس (مرفق التسجيل المصور)".

وفي وقت سابق كان مسؤول أميركي قد أكد أن الولايات المتحدة لديها تسجيل مصور يظهر الجيش الإيراني وهو يزيل ما تعتقد واشنطن أنه لغم لم ينفجر من جانب ناقلة يابانية الخميس في خليج عُمان.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه في حديث مع وكالة "رويترز"، إنه راجع التسجيل بنفسه وإنه يظهر بوضوح الحرس الثوري الإيراني يقترب من الناقلة ويزيل اللغم.

من جهتها، قالت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة إن إيران ترفض بشكل قاطع اتهام أميركا لها بالوقوف وراء الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان الخميس، وذلك بعد أن اتهمت واشنطن طهران بتنفيذ الهجمات.

موضوع يهمك قال الجيش الأميركي فجر الجمعة، وبعدما وجّه مدمرة لموقع الهجوم على ناقلات نفط في خليج عُمان، إن الولايات المتحدة ليس... الجيش الأميركي يوجه مدمرة ثانية لموقع الهجمات بخليج عمان أميركا

وقالت البعثة الإيرانية في بيان: "إيران ترفض بشكل قاطع الزعم الأميركي الذي لا أساس له فيما يتعلق بحوادث 13 يونيو/حزيران وتدينه بأشد العبارات".

من جانبه، أكد وزير الصناعة الياباني أن الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عُمان لن تؤثر على إمدادات الطاقة لليابان. ورفض الوزير التعليق على اتهام أميركا لإيران بالوقوف وراء الهجمات، مؤكداً أن اليابان ما زالت تتحرى الأمر.

كما أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني أن طوكيو تعمل مع واشنطن على جمع المعلومات بشأن الهجمات على الناقلة.