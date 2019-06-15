بعد اتهام الحرس الثوري.. إيران تستدعي السفير البريطاني

استدعت إيران السفير البريطاني في طهران. وذكرت وكالة الطلبة للأنباء في إيران، أن الحكومة استدعت السفير البريطاني في طهران، بعدما قالت بريطانيا إنها تحمل إيران مسؤولية الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.

وقالت الوكالة "خلال الاجتماع مع مسؤول وزارة الخارجية الإيرانية، انتقدت إيران بشدة موقف بريطانيا غير المقبول بشأن الهجوم في خليج عمان. بريطانيا هي البلد الوحيد الذي أيد الاتهامات الأميركية بشأن الهجوم".

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بريطانيا تحمل الحرس الثوري المسؤولية

وكان وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، أكد مساء الجمعة أن بلاده شبه متأكدة من أن الحرس الثوري الإيراني هاجم ناقلتي النفط في خليج عمان. وأشار إلى أنه "ليست هناك دولة أخرى أو طرف آخر يمكن أن يكون مسؤولا عن الهجمات التي استهدفت الناقلتين، الخميس".

وتابع في بيان: "لإيران سوابق بالاعتداء على ناقلات النفط. إن تقييمنا الخاص قادنا إلى الاستنتاج بأن مسؤولية هذه الهجمات تقع بصورة شبه مؤكدة على إيران، وهذه الهجمات الأخيرة استمرار لنمط سلوك إيراني يقضي بزعزعة الاستقرار وتشكل خطرا كبيرا على المنطقة".

كما دعا الوزير البريطاني إيران للكف فورا عن كل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وأضاف: "واثقون من أن إيران تتحمل أيضاً مسؤولية الهجوم الذي طال 4 ناقلات قبالة الفجيرة في 12 مايو/أيار".