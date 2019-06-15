روحاني: سنواصل تقليص التزاماتنا بالاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السبت: "سنواصل تقليص التزاماتنا بموجب الاتفاق النووي في غياب المؤشرات الإيجابية من بقية المشاركين".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أعلن الخميس، أنه من المبكر جداً "حتى مجرد التفكير" بإبرام اتفاق مع إيران، وذلك على الرغم من تزايد حدة التوترات في الآونة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ترمب في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إنه وإذ يثمن مهمة الوساطة التي يقوم بها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي بدأ زيارة إلى طهران الأربعاء أضاف: "أشعر شخصياً أنه من المبكر جداً حتى مجرد التفكير بإبرام اتفاق. هم ليسوا مستعدين، ولا نحن أيضاً".

من جانبه، أعلن روحاني أن طهران تتعرض لضغوط غير مسبوقة لكنه ادعى في نفس الوقت أن "الأوضاع العامة في البلاد جيدة، خلافاً لما يروج له الحاقدون"، وفق تعبيره.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" فقد أكد روحاني، خلال اجتماع حكومي الأربعاء، أن "الضغوط الأميركية على بلادنا بلغت أوجها، وبالتالي فإن قدرتها شارفت على الانتهاء، ومن الآن فصاعداً سينتهي مفعولها".