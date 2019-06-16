إيران تعلن غداً خطوة ثانية للحد من التزامها بالاتفاق النووي

ذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء، اليوم الأحد، أن إيران ستعلن خطوات إضافية للحد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي اتفقت عليه مع القوى العالمية عام 2015 وانسحبت منه واشنطن العام الماضي.

وقالت الوكالة: "ستعلن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية غداً في موقع آراك للمياه الثقيلة خطوات تمهيدية اتخذت لتقليص التزامات طهران بموجب الاتفاق النووي بدرجة أكبر".

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وأضافت الوكالة أن المنظمة ستعلن خطوات لزيادة مخزونات اليورانيوم المخصب وإنتاج المياه الثقيلة في آراك.

وتعتقد الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كان لديها برنامج أسلحة نووية وتخلت عنه. وتنفي طهران امتلاكها برنامج أسلحة نووية في أي وقت من الأوقات.

وفي مايو/أيار توقفت إيران عن الوفاء ببعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 بعد أن انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي وأعادت فرض عقوبات على طهران.

وقالت إيران الشهر الماضي إنها ستبدأ في تخصيب اليورانيوم لدرجة أعلى إلا إذا تمكنت قوى عالمية من حماية اقتصادها من تبعات العقوبات الأميركية خلال 60 يوماً.

وشهد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مزيداً من التصعيد في الأيام الماضية، إذ اتهمت واشنطن طهران بتنفيذ هجمات يوم الخميس على ناقلتي نفط قرب في خليج عمان. ونفت إيران أي ضلوع لها في تلك الهجمات.