بعد إعلان إيران استدعاءه.. سفير بريطانيا ينفي

نفى السفير البريطاني لدى إيران، الأحد، أن تكون وزارة الخارجية الإيرانية استدعته بعدما أفادت لندن أن طهران مسؤولة بشكل "شبه مؤكد" عن الهجومين على ناقلتي نفط في بحر عمان.

وقال السفير، روب ماكير، في تغريدة، إنه "أمر مثير للاهتمام وخبر (جديد) بالنسبة إلي"، وذلك غداة صدور بيان لوزارة الخارجية الإيرانية يشير إلى أنها استدعته على خلفية اتهامات حكومته لطهران.

Interesting. And news to me. I asked for an urgent meeting with the Foreign Ministry yesterday and it was granted. No ‘summons’. Of course if formally summoned I would always respond, as would all Ambassadors. — Rob Macaire (@HMATehran) June 16, 2019

وتابع ماكير: "طلبت اجتماعاً عاجلاً مع وزارة الخارجية أمس وتم ذلك. لم تتم أي استدعاءات. بالطبع، لو أنه تم استدعائي رسمياً فسأستجيب كما يفعل جميع السفراء".

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن رئيس الشؤون الأوروبية لديها محمود بريماني، التقى ماكير السبت و"احتج بشدة على مواقف الحكومة البريطانية غير المقبولة والمعادية لإيران".

وكان وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، قد أشار الجمعة إلى أن لندن توصلت إلى أن إيران مسؤولة بشكل "شبه مؤكد" عن هجومي الخميس.

وتطابقت تصريحات هانت مع تلك التي أدلى بها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مؤكداً أن عملية الخميس "تحمل بصمات إيران" رغم نفي طهران أي علاقة لها بالهجومين.