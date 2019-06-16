تقرير أميركي: إيران تستخدم مواد أفيونية لتصنيع أسلحة كيمياوية

أكد تقرير لمؤسسة "هيريتيغ" الأميركية للأبحاث والدراسات، كتبه بيتر بروكس، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي الأسبق، أكد محاولة إيران الاستفادة من أدوية ومواد مخدرة واستغلالها لأغراض عسكرية.

وأشار إلى أن اثنتين على الأقل من المنشآت الإيرانية التي يسيطر عليها الجيش أجرتا بحوثاً على مواد أفيونية تدخل في صناعة أسلحة كيمياوية خطيرة تسبب الإعاقة.

ولفت إلى أن هذه المواد الأفيونية القوية قد تستخدم لإعاقة أو قتل الأشخاص، الذين يتناولونها أو يستنشقونها عبر استهداف الجهاز العصبي.

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وعلى الرغم من أن استخدام هذه المواد في الطب المدني والعلوم البيطرية قانوني، إلا أن استخدامها خارج ذلك النطاق يثير قلقاً كبيراً وقد ينتهك اتفاقية الأسلحة الكيمياوية.

ويركز التقرير على مخاوف تطوير طهران هذه الأسلحة الكيمياوية واستخدامها لأغراض أمنية ضد أولئك الذين يعارضون سياساتها،

على اعتبار أن إيران قد تمنح هذه الأسلحة لحلفائها في سوريا واليمن، وكذلك حزب الله وحماس والميليشيات المدعومة من قبلها في العراق.

ودعا التقرير المجتمع الدولي للضغط على طهران للامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيمياوية ومنعها من تطوير أو استخدام هذه الأسلحة في الداخل أو في الخارج.