عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية إيران

إيران: كشفنا شبكة عملاء تعمل لصالح المخابرات الأميركية

المصدر: لندن - رويترز
الأمين العام لمجلس الأمن القومي الأعلى علي شمخاني
رابط مختصر

ذكر مسؤول أمني إيراني كبير، اليوم الاثنين، أن طهران كشفت في الآونة الأخيرة "شبكة تجسس إلكتروني أميركية كبيرة" وفككتها.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن الأمين العام لمجلس الأمن القومي الأعلى، علي شمخاني، قوله إنه تم القبض على عدد من عملاء وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) بفضل معلومات مخابرات تبادلتها إيران مع حلفائها.

كلمات دالّة

#علي شمخاني

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر