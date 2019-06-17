إيران: كشفنا شبكة عملاء تعمل لصالح المخابرات الأميركية

ذكر مسؤول أمني إيراني كبير، اليوم الاثنين، أن طهران كشفت في الآونة الأخيرة "شبكة تجسس إلكتروني أميركية كبيرة" وفككتها.



ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن الأمين العام لمجلس الأمن القومي الأعلى، علي شمخاني، قوله إنه تم القبض على عدد من عملاء وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) بفضل معلومات مخابرات تبادلتها إيران مع حلفائها.