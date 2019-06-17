محاكمة عمدة طهران قاتل زوجته الشهر المقبل

تبدأ الشهر المقبل محاكمة عمدة طهران السابق الإصلاحي، محمد علي نجفي، بتهمة قتل زوجته، وفقاً لما ذكرته صحيفة حكومية الأحد.

وكان نجفي (67 عاماً) سلّم نفسه للشرطة واعترف بقتل زوجته الثانية ميترا أوستاد في 28 أيار/مايو الفائت في منزلهما في شمال إيران، حسب ما أفاد الإعلام المحلي.

وذكرت صحيفة إيران ديلي أنه "في الأول من تموز/يوليو، تعقد أولى جلسات محاكمة محمد علي نجفي عمدة طهران السابق في محكمة طهران الجنائية".

موضوع يهمك بث التلفزيون الإيراني لقطات لعمدة طهران السابق، محمد علي نجفي، الذي اعترف بقتل زوجته الثانية، الثلاثاء، وصفها ناشطون... اعترافات مثيرة لعمدة طهران السابق قاتل زوجته إيران

وشغل نجفي عدة مناصب سياسية مرموقة، مثل حقيبة التعليم كما كان مستشاراً اقتصادياً للرئيس حسن روحاني.

وانتخب في آب/أغسطس 2017 عمدة للعاصمة لكنه استقال في نيسان/أبريل 2018 بعد أن واجه انتقادات لاذعة إثر حضوره عرضاً راقصاً لفتيات مدارس.

وأبرز الإعلام الرسمي تفاصيل القضية منذ بدايتها، وهو أمر نادر في إيران فيما يتعلق بالفضائح المتعلقة بالسياسيين.

وتزوج نجفي من أوستاد دون تطليق زوجته الأولى، وهو أمر غير معتاد في إيران حيث يعد تعدد الزوجات قانونياً لكنّه منبوذ اجتماعياً.

وطالب التيار المحافظ المتشدد بإجراء محاكمة سريعة لنجفي دون محاباة من القضاء، فيما أشار بعض المحافظين إلى أن القضية تظهر "الإفلاس الأخلاقي" للتيار الإصلاحي.

بدورهم، اتهم الإصلاحيون المحافظين، المسيطرين على وسائل الإعلام، بالتحيز في تغطية القضية واستخدامها كسلاح لأهداف سياسية.

وفي حال إدانته، قد يواجه نجفي عقوبة الإعدام.