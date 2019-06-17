موغريني: تدخلات إيران في المنطقة غير إيجابية

اعتبرت منسقة السياسة الخارجية الأوروبية، فيديريكا موغريني، اليوم الاثنين، أن تدخلات إيران في اليمن وسوريا ومناطق أخرى "غير إيجابية".

وأعرب موغريني في حديث مع قناة "العربية" عن القلق الأوروبي من تصعيد التوتر مع إيران، مضيفةً: "نعمل الآن على تهدئة الموقف".

موضوع يهمك اعتبر متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن خطة إيران لتجاوز حدود التخصيب النووي "ابتزاز نووي"... البيت الأبيض: يجب مواجهة ابتزاز إيران النووي أميركا

وعن عدم امتثال إيران بحد التخصيب المنصوص عليه في الاتفاق النووي، قالت موغييني إنها لن تتكهن بما سيحدث إذا غيرت طهران اتجاهها بعيدا عن شروط الاتفاق العالمي الذي يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية.

وقالت موغريني إنه "حتى الآن امتثلت إيران لالتزامها النووي كما توقعنا"، مضيفةً أنها سوف تنتظر التقرير المقبل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن هذه المسألة.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق، الاثنين، أنها سوف تتجاوز في الأيام العشرة المقبلة حد مخزون اليورانيوم الذي جرى تحديده بموجب الاتفاق النووي مع القوى العالمية.

من جهته، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إيران على تحمل مسؤوليتها والتحلي بالصبر، رداً على تصريحات طهران بأن احتياطاتها من اليورانيوم المخصب ستتجاوز الحد المحدد في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وعبّر ماكرون عن أسفه بشأن هذا الإعلان، وأوضح أن باريس ستجري مشاورات مع إيران وشركائها لتفادي أي تصعيد آخر بالمنطقة.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحافي مع نظيره الأوكراني: "توجد فرصة من الآن وحتى الثامن من يوليو/تموز لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني".

وأوضح ماكرون أن "كل أشكال التصعيد لا تسير في الاتجاه الصحيح ولن تساعد إيران ذاتها ولا المجتمع الدولي، لذلك سنبذل كل ما في وسعنا مع شركائنا لإقناع إيران ولإيجاد سبيل ممكن للحوار".

وأكد ماكرون مجددا أنه يفضل الإبقاء على الاتفاق النووي، لكنه يريد إجراء محادثات جديدة تتضمن نشاطات الصواريخ الباليستية الإيرانية والأزمات الرئيسية في الشرق الأوسط.