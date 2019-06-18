قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة، الثلاثاء، إن إيران لن تشن حرباً على أي دولة.

وتصاعدت المخاوف من مواجهة بين إيران والولايات المتحدة منذ الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان يوم الخميس، والذي ألقت واشنطن باللوم فيه على إيران.

موضوع يهمك حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إيران على تحمل مسؤوليتها والتحلي بالصبر، رداً على تصريحات طهران بأن... ماكرون "يأسف" لإعلان إيران خرق الاتفاق النووي إيران

وقال روحاني "إيران لن تشن حرباً على أي دولة".

تدخلات "غير إيجابية"

وكانت منسقة السياسة الخارجية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، قد اعتبرت أن تدخلات إيران في اليمن وسوريا ومناطق أخرى "غير إيجابية".

وأعربت موغيريني في حديث مع قناة "العربية" عن القلق الأوروبي من تصعيد التوتر مع إيران، مضيفةً: "نعمل الآن على تهدئة الموقف".

وعن عدم امتثال إيران بحد التخصيب المنصوص عليه في الاتفاق النووي، قالت موغيريني إنها لن تتكهن بما سيحدث إذا غيرت طهران اتجاهها بعيداً عن شروط الاتفاق العالمي، الذي يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية.

وقالت موغيريني إنه "حتى الآن امتثلت إيران لالتزامها النووي كما توقعنا"، مضيفةً أنها سوف تنتظر التقرير المقبل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن هذه المسألة.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق أنها سوف تتجاوز في الأيام العشرة المقبلة حد مخزون اليورانيوم، الذي جرى تحديده بموجب الاتفاق النووي مع القوى العالمية.